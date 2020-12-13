Глава Тюмени Руслан Кухарук стал президентом правления Союза российских городов
Мэр Тюмени стал президентом правления — владельцы предприятий общепита создали «карту сопротивления» — умер доцент тюменского вуза — вандалы спилили 50-летнее дерево. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 14 декабря — в обзоре URA.RU:
Глава Тюмени занял новый пост
- Мэр Тюмени Руслан Кухарук стал президентом правления Союза российских городов. Он сменил на этом посту вице-губернатора Челябинской области Станислава Мошарова.
Рестораторы выступили против ограничений
- Владельцы ресторанов и баров, несогласные с карантинными требованиями, которые запрещают заведениям общепита принимать гостей с 23:00 до 6:00, создали «карту сопротивлений». Об этом URA.RU стало известно из собственных источников.
Скончался известный хирург
- В Тюмени 59-м году жизни скоропостижно скончался доцент кафедры хирургических болезней ТюмГМУ Евгений Иванов. Об этом сообщает пресс-служба Тюменского государственного медицинского университета.
Вандалы уничтожили 50-летнее дерево
- Неизвестные спилили 50-летнюю липу в центре Тюмени. Власти подали заявление в полиции по факту законной вырубки леса.
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