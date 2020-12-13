13 декабря 2020
12 декабря 2020
11 декабря 2020
10 декабря 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 14 декабря. Кухарук занял новую должность, умер известный хирург

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тюменский форум урбанистов. Тюмень, кухарук руслан
Глава Тюмени Руслан Кухарук стал президентом правления Союза российских городов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Мэр Тюмени стал президентом правления — владельцы предприятий общепита создали «карту сопротивления» — умер доцент тюменского вуза — вандалы спилили 50-летнее дерево. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 14 декабря — в обзоре URA.RU:

Глава Тюмени занял новый пост

  • Мэр Тюмени Руслан Кухарук стал президентом правления Союза российских городов. Он сменил на этом посту вице-губернатора Челябинской области Станислава Мошарова.

Рестораторы выступили против ограничений

  • Владельцы ресторанов и баров, несогласные с карантинными требованиями, которые запрещают заведениям общепита принимать гостей с 23:00 до 6:00, создали «карту сопротивлений». Об этом URA.RU стало известно из собственных источников.

Скончался известный хирург

Вандалы уничтожили 50-летнее дерево

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...