Владимир Путин ответит на вопросы удаленно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Журналисты, которые примут участие в пресс-конференции президента Владимира Путина в региональных студиях, в обязательном порядке сдают тест на коронавирус. Такое требование не выдвигается к журналистам, которые примут участие в пресс-конференции в Москве.

«Я специально уточнил, требования сдать тест для участников нет», — рассказал корреспондент URA.RU Антон Ольшаников, который аккредитован для участия в мероприятии в Москве. При этом уральские журналисты заранее сдали тесты, чтобы быть допущенными на трансляцию мероприятия, которое пройдет в здании полномочного представительства в Екатеринбурге.

Помимо основной площадки в Москве (в Центре международной торговли), для журналистов из регионов будут организованы трансляции во всех федеральных округах России. Участники этих площадок также будут иметь возможность задать вопрос президенту.

Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина пройдет 17 декабря. Общаться с журналистами и простыми россиянами он будет из резиденции в Ново-Огарево. Там оборудуют студию так, что глава государства увидит «всех участников во всех точках». Мероприятие начнется в 12:00 (мск) 17 декабря. Прямую трансляцию будут осуществлять телеканалы «Россия-1», «Россия-24», «Первый канал», «НТВ», и «МИР», а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России». Ранее URA.RU сообщало, что в зал запретят проносить плакаты, размер которых превышает формат А4.