06 января 2021

Назван способ снизить смертность от коронавируса

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Ученые нашли препарат, который может снизить риск смерти Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Немецкие ученые нашли способ снизить риск смерти от коронавируса у людей с повышенным давлением. Для этого лечащим врачам следует применять ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ). Результаты соответствующего исследования опубликованы изданием Spektrum.

Авторы работы изучили мазки, которые были взяты из носоглотки 32 пациентов с COVID-19 и 16 здоровых участников исследования. «Выяснилось, что у людей с высоким кровяным давлением иммунные клетки уже воспалялись до заражения коронавирусом, а после инфицирования у них чаще происходила чрезмерная иммунная реакция при более тяжелом течении болезни», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования.

По словам врача-кардиолога Ульфа Ландмессера, эта реакция является решающим фактором, который влияет на риск тяжелого течения болезни. Ослабить чрезмерный иммунный ответ можно при помощи гипотензивных средств. При применении ингибиторов АПФ у больных с повышенным давлением рск для жизни был практически таким же, как, а людей без сердечно-сосудистых заболеваний. Без приема препаратов опасность возрастала в четыре раза. «Ингибиторы АПФ могут снизить риск развития тяжелого заболевания у пациентов с высоким кровяным давлением», — заключила профессор экологической эпигенетики и исследований легких в клинике «Шарите» в Берлине Ирина Леманн.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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