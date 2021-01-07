Российский олигарх оплатит расходы британских врачей из-за COVID

Футбольный клуб «Челси» предоставит в распоряжение медиков номера в отеле, расположенном там же, где и стадион «Стэмфорд Бридж». Все расходы покроет владелец клуба, российский миллиардер Роман Абрамович.
«Англия вернулась в состояние локдауна, и футбольный клуб „Челси“ опять предоставляет Национальной службе здравоохранения возможность размещения на „Стэмфорд Бридж“. Владелец клуба Роман Абрамович вновь покроет все расходы», — сообщает портал Sports.ru со ссылкой на клуб. Такие шаги уже были предприняты ранее, в марте, на фоне первой вспышки коронавируса в Лондоне. Сейчас номера будут представлены до следующего решения правительства, которое ожидается в середине февраля.
Ранее британская газета The Sunday Times составила рейтинг богатейших бизнесменов Великобритании, 12 строчку в котором занял Абрамович. При этом он был готов продать ФК за 6,3 миллиарда евро, сообщает RT.
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