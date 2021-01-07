Российский олигарх оплатит расходы британских врачей из-за COVID

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Медиков разместят в отеле при стадионе «Стэмфорд Бридж» (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Футбольный клуб «Челси» предоставит в распоряжение медиков номера в отеле, расположенном там же, где и стадион «Стэмфорд Бридж». Все расходы покроет владелец клуба, российский миллиардер Роман Абрамович.

«Англия вернулась в состояние локдауна, и футбольный клуб „Челси“ опять предоставляет Национальной службе здравоохранения возможность размещения на „Стэмфорд Бридж“. Владелец клуба Роман Абрамович вновь покроет все расходы», — сообщает портал Sports.ru со ссылкой на клуб. Такие шаги уже были предприняты ранее, в марте, на фоне первой вспышки коронавируса в Лондоне. Сейчас номера будут представлены до следующего решения правительства, которое ожидается в середине февраля.

Ранее британская газета The Sunday Times составила рейтинг богатейших бизнесменов Великобритании, 12 строчку в котором занял Абрамович. При этом он был готов продать ФК за 6,3 миллиарда евро, сообщает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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