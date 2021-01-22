Даня Милохин решил стать хоккеистом Instagram, Даня Милохин

Блогер Даня Милохин решил попробовать свои силы в хоккее. Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг пообещал URA.RU проверить данную информацию.

«Я проверю, не слышал об этом вообще ничего. Я посмотрю», — заявил Роман Ротенберг в ответ на вопрос URA.RU о том, рассмотрит ли Федерация просьбу блогера включить его в сборную.

Подписчики Милохина уже завалили Instagram Федерации хоккея России и связанные с хоккеем аккаунты просьбами взять любимого блогера в сборную России по хоккею. Молодой блогер сам призвал их к этому, заявив, что мечтает стать спортсменом.

«Теперь у меня есть новая цель, я хочу в сборную России по хоккею. Давайте, если у сборной России по хоккею есть Instagram, находите, пишите им везде, в комментариях, в директ, что: „Возьмите Милохина в вашу сборную“», — заявил Милохин у себя в сторис.

Ранее Милохина в Краснодаре задержала полиция. Об этом блогер объявил через свой Instagram. Также 21 января стало известно, что, благодаря «Первому каналу», Даня впервые за 17 лет встретился с родной матерью, пишет агентство Nation news. Оказалось, женщина бросила их с братом и завела новую семью, уточняет телеканал 360.