На Украине назвали главное условие для возвращения Донбасса

Возможностей для освобождения Донбасса военным путем пока нет, объяснил эксперт Фото: Карина Ванеш © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Чтобы Донбасс вновь был в составе Украины, власти последней должны провести с Россией мирные переговоры. Так считает представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш.

«Туда все равно первыми должны войти военные, но войти так, чтоб не было крови. Для этого должна быть подготовлена очень серьезная дипломатическая площадка, должны быть договоренности в том числе и с Россией — о том, что она не будет вмешиваться и не развяжет там войну», — пояснил он в эфире телеканала «Обозреватель».

По его мнению, одна из главных целей — дезориентация сепаратистских элементов, которые ориентируются на Россию, чтобы они не оказывали сопротивления. При этом возможностей для освобождения Донбасса военным путем на данный момент нет, заключил эксперт.

Ранее в Киеве заявили о прогрессе в переговорах по прекращению огня в Донбассе, однако представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило, что ни по одному из принципиальных моментов договориться не удалось. Такую информацию приводит RT. Помимо этого, президент РФ Владимир Путин пригласил украинского лидера Владимира Зеленского в Москву с официальным визитом. Однако при условии, что последний готов к восстановлению российско-украинских отношений. Ответа от приглашенной стороны пока не последовало.