Цены на гречку в России могут вырасти на 10-15% в ближайшее время Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Россия рассчитывает, что стоимость нефти сохранится в диапазоне 62-66 долларов за баррель до конца 2021 года, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Вместе с тем, комитет ОПЕК+ рекомендовал продолжать постоянно увеличивать добычу нефти. На фоне этого цены на нефть остаются нейтральными. Сейчас марка WTI стоит 62,75 доллара за баррель (-0,29%), стоимость нефти Brent составляет 65,64 доллара за баррель (-0,35%). Доллар подешевел до 74,84 рублей (-0,13%), евро — до 90,36 (-0,28%).

События в России

Цены на гречку в России могут вырасти на 10-15% в ближайшее время, сообщают представители торговых сетей и поставщики. Причинами подорожания стали неурожай, нехватка гречки на заводах, рост стоимости упаковки, а также растущие поставки за границу.

В Кремле подорожание продуктов в России объяснили мировой тенденцией. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, рост цен успешно минимизирует правительство.

Новые выплаты российским семьям пообещал президент РФ Владимир Путин на заседании совета законодателей при Федеральном Собрании. Какие конкретно меры поддержки гражданам будут введены и когда, российский лидер не уточнил.

С 1 августа пенсии пересчитают работавшим в 2020 году россиянам. Информацией поделилась зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Она подчеркнула, что это будет именно перерасчет размера пенсий, а не индексация.

Центробанк ожидает сокращения объема оборота наличных денег в России в 2021 году. В частности, количество бумажных денег в экономике должно снизиться на 2 трлн.

События в мире

Вашингтону предстоит «откровенный разговор» с Москвой о ее ответных мерах на американские санкции. Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации США. Пока в США пытаются понять, каковы намерения России.

Разногласия между США и Германией относительно проекта газопровода «Северный поток — 2» сохраняются , но это не влияет на союзнические отношения двух стран. Об этом заявил представитель американской администрации высокого ранга. Вашингтон продолжает открыто заявлять, что «Северный поток — 2» — плохая сделка.

Прогнозы и мнения экспертов

В России может не хватить денег на программу туристического кешбэка на поездки внутри страны, сообщили URA.RU эксперты в туристической области. В этом случае правительству придется дополнительно выделять средства.

К концу 2021 году число самозанятых в России может увеличиться до четырех миллионов человек. Это поможет рынку труда быстрее восстановиться, а также создать новые рабочие места, считает директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.