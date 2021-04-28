Московские чиновники потроллили Ивлееву в соцсетях

Lamborghini Анастасии Ивлеевой не в первый раз увозит эвакуатор Фото: instagram-аккаунт Анастасии Ивлеевой

Автомобиль Lamborghini блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой вновь эвакуировали. В связи с чем Депртанс Москвы лично обратился к ней в своем telegram-канале.

«Дорогая Анастасия Ивлеева! Нам снова пришлось эвакуировать ваш автомобиль из-за нарушения правил парковки», — сообщили в Дептрансе. Согласно их данным, блогер припарковала машину там, где это запрещено. Ее попросили быть внимательнее и обращать внимание на дорожные знаки. Автомобиль будет находится на спецстоянке, на какой именно не указали, попросив обратиться Ивлееву лично.

ДПС уже эвакуировала автомобиль Ивлеевой. Lamborghini Aventador, которым владеет телеведущая забрали забрали на штрафстоянку за парковку в неположенном месте, пишут «Дни.ру». За три месяца с момента покупки автомобиля блогер более 200 раз нарушила правила дорожного движения. Большая часть штрафов была назначена за превышение скорости, передает агентство Nation News.