Россию ждет глобальный экономический кризис в случае отключения от SWIFT Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

По информации Центробанка РФ, курс рубля по отношению к мировым валютам показывает отрицательную динамику. По сравнению с пятничными показателями, доллар вырос на 46 копеек — до 74,84 рубля, евро — до 90,58 рубля (+43 копейки).

На фоне нового заявления Минэнерго США об отказе от увеличения запасов углеводородов в хранилищах, нефтяные фьючерсы тоже потеряли в цене. Североморская смесь марки Brent с поставками в июле торгуется за 67,68 долларов (-0,54%), WTI — за 64,57 долларов за баррель (-0,68%).

Ситуация в России

В правительстве РФ предложили изменить статистику расчета расходов россиян. Теперь она будет вестись по-новому. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что показатель по доходам граждан более правильно считать в годовом выражении. Кроме того, зарплаты, пособия, пенсии и госвыплаты россияне должны получать выше инфляции.

В России вступает в силу обновленный противопожарный режим, принятый ранее и связанный с запретом приготовления шашлыков в неотведенных для этого местах. Согласно этому положению, жарить шашлыки запрещено на берегу озер, рек, в лесу при отсутствии специального оборудованного места. Штрафы за это составят от полутора до трех тысяч рублей.

В российском правительстве согласились с инициативой ввести дополнительные трудовые гарантии для работников с детьми, а также для тех, кто ухаживает за инвалидами первой группы. Если документ будет доработан, и все замечания в нем будут учтены, вышеперечисленным категориям граждан в скором времени будут представлены новые льготы.

О снижении уровня инфляции к концу года заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. По его мнению, в этот период она составит 4%. Однако на данном этапе ее уровень удерживается на уровне 5-6%. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что россияне почувствуют прекращение падения доходов в течение этого года.

Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому многодетные семьи смогут направить ипотечную выплату в размере 450 тысяч рублей на строительство домов. Это касается покупки или строительства индивидуального жилья и приобретения недостроенного дома. Воспользоваться льготой могут семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий и последующий ребенок.

Ситуация в мире

Ограничения, введенные в Германии из-за третьей волны коронавируса, повлияли и на экономику других европейских стран. Об этом говорится в данных Федерального статистического ведомства. По итогам первого квартала немецкий ВВП обрушился на 1,7 пункта . При этом совокупный ВВП государств, входящих в еврозону, из-за этого сократился на 0,6 процентных пункта за аналогичный период.

фондовые индексы США постепенно начали снижаться . Накануне индекс S&P 500 обновил рекордный максимум. Отмечается, что Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 121,71 пункта (0,36%), составив 33938,65 пункта. Nasdaq Composite потерял 43,12 пункта (0,31%) и составил 14039,42 пункта. Standard & Poor’s 500 уже снизился на 17,43 пункта — до 4194,04 пункта.

Мнения экспертов

Из-за мошеннических действий и задержки платежей по ипотеке с использованием материнского капитала часть россиян может потерять недвижимость. Об этом предупредил экономист, член генерального совета «Деловой России» Антон Любич. Если дети не будут иметь долю в квартире, ее могут отобрать у неплательщиков, считает экономист. Специалист также уверен, что доверчивые люди подписывают документы под залог квартиры — из-за действий мошенников они могут потерять жилье.

О глобальном экономическом кризисе в России предостерег экс-заместитель главы правления Национального банка Украины, экономист Александр Савченко. По его словам, это случится, если Россию отключат от международной межбанковской системы SWIFT. Таким образом, РФ при данном сценарии может потерять 15% ВВП.