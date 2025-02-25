Дрозденко: площадки для мусора в Ленобласти оснастят камерами видеонаблюдения

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Решение призвано улучшить контроль за вывозом мусора и борьбу с его незаконным складированием
Решение призвано улучшить контроль за вывозом мусора и борьбу с его незаконным складированием Фото:

На недавней встрече с депутатами Законодательного собрания Ленобласти губернатор Александр Дрозденко объявил о планах по установке видеокамер на всех контейнерных площадках региона. Информацию передает 47news.

«Все контейнерные площадки оснастим видеокамерами, жители смогут следить за своими контейнерами. Закон сейчас разрешил штрафовать и перевозчиков, и тех, кто незаконно складирует мусор на площадки», — заявил Александр Дрозденко, передает 47news. Это решение призвано улучшить контроль за вывозом мусора и борьбу с его незаконным складированием.

Инициатива была предложена после того, как депутат Александр Матвеев указал на проблемы с вывозом мусора во Всеволожске, где мусорные контейнеры переполняются, поскольку вывоз происходит не чаще раза в месяц. Вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин уточнил, что на данный момент уже ведется фотофиксация состояния площадок для твердых коммунальных отходов (ТКО). Видеокамеры станут следующим шагом в создании эффективной системы контроля. Это также даст жителям возможность самостоятельно следить за ситуацией на контейнерных площадках.

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На недавней встрече с депутатами Законодательного собрания Ленобласти губернатор Александр Дрозденко объявил о планах по установке видеокамер на всех контейнерных площадках региона. Информацию передает 47news. «Все контейнерные площадки оснастим видеокамерами, жители смогут следить за своими контейнерами. Закон сейчас разрешил штрафовать и перевозчиков, и тех, кто незаконно складирует мусор на площадки», — заявил Александр Дрозденко, передает 47news. Это решение призвано улучшить контроль за вывозом мусора и борьбу с его незаконным складированием. Инициатива была предложена после того, как депутат Александр Матвеев указал на проблемы с вывозом мусора во Всеволожске, где мусорные контейнеры переполняются, поскольку вывоз происходит не чаще раза в месяц. Вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин уточнил, что на данный момент уже ведется фотофиксация состояния площадок для твердых коммунальных отходов (ТКО). Видеокамеры станут следующим шагом в создании эффективной системы контроля. Это также даст жителям возможность самостоятельно следить за ситуацией на контейнерных площадках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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