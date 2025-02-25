Россияне смогут оформить пенсию онлайн

На госуслугах запущена новая опция — оформить пенсию теперь можно онлайн, не выходя из дома. Как сообщили в аппарате зампреда правительства РФ Дмитрия Григоренко, с помощью сервиса также можно узнать о мерах социальной поддержки и других льготах для пенсионеров.
«При достижении пенсионного возраста человеку приходится обращаться за получением целого ряда государственных услуг, социальных гарантий и льгот. Важно, чтобы люди получали все услуги и информацию о них комплексно и в одном месте. С этой целью мы запустили на Госуслугах специализированный сервис, с помощью которого можно получить все необходимые услуги по принципу „жизненной ситуации“», — заявил Дмитрий Григоренко.
Сервис поможет:
- оформить пенсию;
- получить выписку о состоянии пенсионного счета;
- настроить доставку пенсий;
- получить справку о размере соцвыплат;
- заказать выписку из трудовой книжки;
- запросить справки в архивах;
- отказаться от пенсии.
Со временем появятся и другие функции, анонсировал Григоренко: в частности до конца года должна появиться функция, когда гражданам, которые скоро достигнут пенсионного возраста, будет приходить рассылка со всей необходимой информацией. Также предполагается, что они смогут оформить электронное свидетельство пенсионера в Госуслугах, которое позволит бесплатно посещать музеи и театры, получать скидки в аптеках и магазинах, а также пользоваться льготным проездом в транспорте.
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