Минфин Германии ответил Трампу, вернут ли Россию в G7

Минфин Германии: Россия не вернется в G7
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Министр финансов Германии уверен, что возвращение России в G7 невозможно
Министр финансов Германии уверен, что возвращение России в G7 невозможно Фото:

Россия не сможет вновь стать членом «большой семерки». Об этом заявил министр финансов Германии Йорг Кукис в ответ на запрос президента США Дональда Трампа.

«Россия не будет вновь принята в „Большую семерку“ стран, как того потребовал президент США Дональд Трамп», — передает слова министра агентство Reuters. По его мнению, предложение Трампа не получит необходимого единогласия. 

На данный момент Йорг Кукис находится в Кейптауне на встрече с министрами финансов G20. Минфин Соединенных Штатов не сможет присутствовать на мероприятии в связи с конфликтом в своем расписании.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что исключение России из G8 было ошибкой. Также, по его словам, в намерения американского президента входит уничтожение объединения БРИКС.

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Россия не сможет вновь стать членом «большой семерки». Об этом заявил министр финансов Германии Йорг Кукис в ответ на запрос президента США Дональда Трампа. «Россия не будет вновь принята в „Большую семерку“ стран, как того потребовал президент США Дональд Трамп», — передает слова министра агентство Reuters. По его мнению, предложение Трампа не получит необходимого единогласия.  На данный момент Йорг Кукис находится в Кейптауне на встрече с министрами финансов G20. Минфин Соединенных Штатов не сможет присутствовать на мероприятии в связи с конфликтом в своем расписании. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что исключение России из G8 было ошибкой. Также, по его словам, в намерения американского президента входит уничтожение объединения БРИКС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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