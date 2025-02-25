Путин рассказал, кем по-настоящему гордится в зоне СВО

Путин: вся Россия гордится подвигами казаков в зоне СВО
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Путин также оценил вклад казаков в защиту России на протяжении веков
Путин также оценил вклад казаков в защиту России на протяжении веков Фото:
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Представители Всероссийского казачьего общества (ВсКО) проявляют отвагу и стойкость в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявил президент России Владимир Путин, уточнив, что вся страна гордится их подвигами.

«Сегодня, следуя заветам отцов, дедов и прадедов, представители Всероссийского казачьего общества в ходе специальной военной операции проявляют беспримерную отвагу и стойкость. Вся Россия гордится их подвигами. Убежден, что российское казачество и впредь будет с честью служить родине и нашему народу», — говорится в приветствии Путина для участников II Большого круга ВсКО. Текст зачитал помощник главы государства Дмитрий Миронов. Его слова приводит ТАСС. 

В своем сообщении участникам ВсКО Путин также подчеркнул значимость обсуждений на заседании, которые касаются укрепления роли казачьих организаций в жизни России. Он также отметил важность сохранения взаимодействия ВсКО с государственными структурами и сохранения уникальных традиций и обычаев казачества в стране.

Глава государства высоко оценил вклад казаков в историю России. Он отметил их значительную роль в защите границ и освоении новых территорий, а также в воспитании молодежи на основе патриотических ценностей.

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Представители Всероссийского казачьего общества (ВсКО) проявляют отвагу и стойкость в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявил президент России Владимир Путин, уточнив, что вся страна гордится их подвигами. «Сегодня, следуя заветам отцов, дедов и прадедов, представители Всероссийского казачьего общества в ходе специальной военной операции проявляют беспримерную отвагу и стойкость. Вся Россия гордится их подвигами. Убежден, что российское казачество и впредь будет с честью служить родине и нашему народу», — говорится в приветствии Путина для участников II Большого круга ВсКО. Текст зачитал помощник главы государства Дмитрий Миронов. Его слова приводит ТАСС.  В своем сообщении участникам ВсКО Путин также подчеркнул значимость обсуждений на заседании, которые касаются укрепления роли казачьих организаций в жизни России. Он также отметил важность сохранения взаимодействия ВсКО с государственными структурами и сохранения уникальных традиций и обычаев казачества в стране. Глава государства высоко оценил вклад казаков в историю России. Он отметил их значительную роль в защите границ и освоении новых территорий, а также в воспитании молодежи на основе патриотических ценностей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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