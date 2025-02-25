Путин рассказал, кем по-настоящему гордится в зоне СВО

Представители Всероссийского казачьего общества (ВсКО) проявляют отвагу и стойкость в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявил президент России Владимир Путин, уточнив, что вся страна гордится их подвигами.
«Сегодня, следуя заветам отцов, дедов и прадедов, представители Всероссийского казачьего общества в ходе специальной военной операции проявляют беспримерную отвагу и стойкость. Вся Россия гордится их подвигами. Убежден, что российское казачество и впредь будет с честью служить родине и нашему народу», — говорится в приветствии Путина для участников II Большого круга ВсКО. Текст зачитал помощник главы государства Дмитрий Миронов. Его слова приводит ТАСС.
В своем сообщении участникам ВсКО Путин также подчеркнул значимость обсуждений на заседании, которые касаются укрепления роли казачьих организаций в жизни России. Он также отметил важность сохранения взаимодействия ВсКО с государственными структурами и сохранения уникальных традиций и обычаев казачества в стране.
Глава государства высоко оценил вклад казаков в историю России. Он отметил их значительную роль в защите границ и освоении новых территорий, а также в воспитании молодежи на основе патриотических ценностей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.