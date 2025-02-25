В Москве арестован бывший директор протезно-ортопедического предприятия

Тверской суд города Москвы удовлетворил ходатайство следственных органов и арестовал экс-гендиректора протезно-ортопедической компании Бидзина Хубутии, который также представлял интересы венгерской фирмы и выступал посредником между зарубежными предприятиями. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом говорится в постановлении суда.
«Суд постановил: ходатайство органов предварительного расследования в отношении Б. Н. Хубутии об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворить», — говорится в судебном документе. Информацию передает ТАСС.
Отмечается, что мошенничество происходило в рамках контракта на поставку высокотехнологичных роботизированных систем. По данному делу и другой фигурант — Ващенко О. И. — находится под стражей. Третий соучастник, представитель венгерской фирмы Sendix comsulting kft Бобылин Р. В., по решению суда, будет находиться под домашним арестом.
Как уточнили в Главном управлении МВД по Москве, расследование началось после выявления фактов хищения бюджетных средств в 2022 году. Деньги были выделены на исполнение контракта между московским предприятием и венгерской компанией на поставку специализированных роботизированных комплексов, предназначенных для производства протезно-ортопедических изделий. По контракту московская сторона перевела Sendix comsulting kft 685 тысяч евро. Однако, ссылаясь на экспортные ограничения, венгерская компания через дополнительное соглашение переложила обязанности по поставке оборудования на турецкую компанию, которой также были перечислены денежные средства.
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