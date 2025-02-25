В Петербурге был проведен совместный рейд с участием сотрудников ОМОНа, представителей военного следствия, а также военной полиции. Это мероприятие было направлено на усиление контроля за соблюдением законодательства в области воинского учета. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
«Сотрудники ОМОН „Бастион“ Главного управления Росгвардии оказали силовую поддержку представителям военного следственного управления СК России по Ленинградскому военному округу, военного комиссариата и военной полиции в проведении планового контрольно-профилактического мероприятия. Основной целью рейда было выявление лиц, получивших гражданство Российской Федерации, но не вставших на воинский учет в установленные сроки», — об этом сообщает пресс-служба Росгвардии Санкт-Петербурга в официальном telegram-канале.
Мероприятие проходило на территории Сенного рынка, где были проверены документы у более чем 100 граждан, включая иностранцев. В результате проверок 22 человека были доставлены в городской военный комиссариат для дальнейшей проверки и решения вопросов поставки на воинский учет. Видео предоставила пресс-служба Росгвардии в telegram-канале.
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