Замглавы ВТБ раскрыл, как влияют мирные переговоры по СВО на работу дочерних компаний

Замглавы ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что компания пока не ощущает изменений в работе дочерних компаний за рубежом на фоне продолжающихся переговоров по урегулированию украинского конфликта. Он подчеркнул, что, несмотря на позитивные настроения по поводу урегулирования боевых действий, делать далеко идущие выводы не следует.
«Мы пока не чувствуем ветра перемен в дружественных странах наших дочек», — заявил Пьянов на пресс-конференции по случаю раскрытия обобщенной консолидированной отчетности ВТБ за 2024 год. Слова передал корреспондент URA.RU. Так он ответил на вопрос о том, чувствует ли компания положительные изменения в работе дочерних компаний на фоне переговоров по Украине.
Он отметил, что на данный момент они отслеживают четыре области в экономике, которые могут подвергнуться серьезным изменениям в связи с предпосылками мирного урегулирования конфликта: рынок ценных бумаг, валютный рынок, международные расчеты и заблокированные активы. Эти области они внимательно мониторят на предмет возможных изменений.
Пьянов также напомнил, что переговоры в начале 2025 года уже оказали позитивное влияние. Глава ВТБ добавил, что процесс урегулирования конфликта будет не быстрым, поэтому компания не закладывает его в бизнес-план. Он считает, что динамика урегулирования будет различной для США и ЕС. При том, что значительная часть активов ВТБ заблокирована в ЕС, делать прогнозы стоит с осторожностью.
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