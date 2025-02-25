Госдума упростила кадастровый учет для пострадавших от ЧС и боевых действий

Госдума приняла законопроект, упрощающий кадастровый учет и регистрацию прав на недвижимость для пострадавших от чрезвычайных ситуаций и боевых действий. Соответствующий документ опубликован на портале системы обеспечения законодательной деятельности.
«Законопроект упрощает процедуры государственного кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость для лиц, пострадавших в результате боевых действий или чрезвычайных ситуаций», — говорится в тексте закона. Внесенные поправки депутатами Сергеем Гавриловым и Даниилом Бессарабовым отменяют ряд требований, которые обычно действуют при регистрации, таких как наличие межевого или технического плана и информация о границах участка.
Это упростит восстановление прав для граждан, потерявших документы. Закон вступит в силу 1 марта 2025 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.