Госдума упростила кадастровый учет для пострадавших от ЧС и боевых действий

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Внесенные депутатами Гавриловым и Бессарабовым поправки отменяют ряд требований, действующих при регистрации
Внесенные депутатами Гавриловым и Бессарабовым поправки отменяют ряд требований, действующих при регистрации Фото:

Госдума приняла законопроект, упрощающий кадастровый учет и регистрацию прав на недвижимость для пострадавших от чрезвычайных ситуаций и боевых действий. Соответствующий документ опубликован на портале системы обеспечения законодательной деятельности. 

«Законопроект упрощает процедуры государственного кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость для лиц, пострадавших в результате боевых действий или чрезвычайных ситуаций», — говорится в тексте закона. Внесенные поправки депутатами Сергеем Гавриловым и Даниилом Бессарабовым отменяют ряд требований, которые обычно действуют при регистрации, таких как наличие межевого или технического плана и информация о границах участка.

Это упростит восстановление прав для граждан, потерявших документы. Закон вступит в силу 1 марта 2025 года.

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Госдума приняла законопроект, упрощающий кадастровый учет и регистрацию прав на недвижимость для пострадавших от чрезвычайных ситуаций и боевых действий. Соответствующий документ опубликован на портале системы обеспечения законодательной деятельности.  «Законопроект упрощает процедуры государственного кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость для лиц, пострадавших в результате боевых действий или чрезвычайных ситуаций», — говорится в тексте закона. Внесенные поправки депутатами Сергеем Гавриловым и Даниилом Бессарабовым отменяют ряд требований, которые обычно действуют при регистрации, таких как наличие межевого или технического плана и информация о границах участка. Это упростит восстановление прав для граждан, потерявших документы. Закон вступит в силу 1 марта 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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