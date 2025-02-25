Стало известно, почему ЦБ не может запретить банкам принимать старые доллары

Центральный банк РФ не рекомендует купюры какого-либо образца для реализации, так как на территории России расчеты в долларах не признаются. Ввиду этого ЦБ не имеет полномочий запрещать банкам и пунктам обмена валюты продажу и прием долларов старого образца.
«Позиция регулятора заключается в том, что на территории России нельзя расплачиваться долларами, возможность ими рассчитываться не признается», — сообщает SHOT. А трудности банков с получением новых долларов обусловлены изменениями в потоке туристов. Прежде именно они, обменивая наличные доллары, обеспечивали основной объем валюты в банках.
Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам от партии «Единая Россия» Никита Чаплин заявил, что долларовые купюры не имеют «срока годности». Он подчеркнул, что по законодательству США, все банкноты Федеральной резервной системы, выпущенные после 1914 года, признаются законным платежным средством и должны приниматься при оплате.
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