«Роскосмос» сообщил о значительных изменениях в кадровой структуре корпорации

«Роскосмос» объявил об отставках статс-секретаря и замглавы по промышленности
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В «Роскосмосе» произошли масштабные кадровые перестановки
В «Роскосмосе» произошли масштабные кадровые перестановки Фото:

В ракетно-космической отрасли произошли кадровые изменения. Ушли со своих постов статс-секретарь — заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Ольга Вилкова и заместитель гендиректора по развитию промышленности Арсений Брыкин. Об этом рассказали в пресс-службе «Роскосмоса».

«Свои посты покинули Ольга Вилкова и Арсений Брыкин», — говорится на официальном сайте госкорпорации. Там добавили, что новым гендиректором научно-производственного объединения «Техномаш» стал Павел Полещенков, который ранее занимал пост заместителя.

Генеральный директор компании «Главкосмос» Илья Тарасенко ушел в отставку, его место заняла Наталья Локтева, заключившая срочный договор. Исполняющим обязанности директора дирекции по строительству космодрома «Восточный» назначен Владимир Кучеров.

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В ракетно-космической отрасли произошли кадровые изменения. Ушли со своих постов статс-секретарь — заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Ольга Вилкова и заместитель гендиректора по развитию промышленности Арсений Брыкин. Об этом рассказали в пресс-службе «Роскосмоса». «Свои посты покинули Ольга Вилкова и Арсений Брыкин», — говорится на официальном сайте госкорпорации. Там добавили, что новым гендиректором научно-производственного объединения «Техномаш» стал Павел Полещенков, который ранее занимал пост заместителя. Генеральный директор компании «Главкосмос» Илья Тарасенко ушел в отставку, его место заняла Наталья Локтева, заключившая срочный договор. Исполняющим обязанности директора дирекции по строительству космодрома «Восточный» назначен Владимир Кучеров.
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