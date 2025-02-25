Командиры ВСУ впали в уныние на сумском направлении

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Бойцы и командиры рот ВСУ понимают бесперспективность продолжения боевых действий на сумском направлении
Бойцы и командиры рот ВСУ понимают бесперспективность продолжения боевых действий на сумском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На сумском участке фронта бойцы ВСУ и их командиры имеют плохое психологическое состояние. Подобное за все время конфликта происходит впервые, сообщили в российских силовых структурах.

«На сумском направлении впервые за все время отмечается крайне низкое морально-психологическое состояние как у насильно мобилизованных солдат, так и у командиров рот, батальонов», — заявили российские силовики. Их слова передает ТАСС. 

Подобное обусловлено значительными потерями в живой силе и технике, а также быстрым продвижением российских войск по всем фронтам. Так, офицеры противника испытывают угнетение, осознавая бесперспективность продолжения боевых действий. 

Ранее сообщалось, что за все время боев потери украинской армии в Курской области, которая граничит с сумским направлением, составили более 61 тысячи человек. Также противник лишился 1 886 боевых бронированных машин, 219 бронетранспортеров, 21 пусковой установки ЗРК, 13 реактивных систем залпового огня HIMARS и шести MLRS, передает 360.ru

При этом ВСУ, по данным СМИ, планировали прорыв в Брянскую и Курскую области. Они усилили военное присутствие в Сумской области и повысили активность разведывательных групп вдоль границы российских регионов. Правдива ли информация о подготовке прорыва ВСУ — в материале URA.RU. 

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На сумском участке фронта бойцы ВСУ и их командиры имеют плохое психологическое состояние. Подобное за все время конфликта происходит впервые, сообщили в российских силовых структурах. «На сумском направлении впервые за все время отмечается крайне низкое морально-психологическое состояние как у насильно мобилизованных солдат, так и у командиров рот, батальонов», — заявили российские силовики. Их слова передает ТАСС.  Подобное обусловлено значительными потерями в живой силе и технике, а также быстрым продвижением российских войск по всем фронтам. Так, офицеры противника испытывают угнетение, осознавая бесперспективность продолжения боевых действий.  Ранее сообщалось, что за все время боев потери украинской армии в Курской области, которая граничит с сумским направлением, составили более 61 тысячи человек. Также противник лишился 1 886 боевых бронированных машин, 219 бронетранспортеров, 21 пусковой установки ЗРК, 13 реактивных систем залпового огня HIMARS и шести MLRS, передает 360.ru.  При этом ВСУ, по данным СМИ, планировали прорыв в Брянскую и Курскую области. Они усилили военное присутствие в Сумской области и повысили активность разведывательных групп вдоль границы российских регионов. Правдива ли информация о подготовке прорыва ВСУ — в материале URA.RU. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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