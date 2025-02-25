Сергей Лавров прибыл в Тегеран с официальным визитом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лавров посетил Тегеран
Лавров посетил Тегеран Фото:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Тегеран, пишут СМИ. Встречи на высоком уровне планируются с иранскими чиновниками для обсуждения ряда двусторонних вопросов.

«Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Иран», — сообщил ТАСС. Борт российского дипломата сел в аэропорту Тегерана.

В Иране он проведет переговоры с коллегой Аббасом Аракчи. Также у дипломата запланирован ряд встреч с официальными лицами страны. Видео с самолетом опубликовал telegram-канал «Сигнал». 

Ранее министр посетил Турцию. В ходе визита он встретился с турецким министром иностранных дел Хаканом Фиданом и был принят президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Тегеран, пишут СМИ. Встречи на высоком уровне планируются с иранскими чиновниками для обсуждения ряда двусторонних вопросов. «Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Иран», — сообщил ТАСС. Борт российского дипломата сел в аэропорту Тегерана. В Иране он проведет переговоры с коллегой Аббасом Аракчи. Также у дипломата запланирован ряд встреч с официальными лицами страны. Видео с самолетом опубликовал telegram-канал «Сигнал».  Ранее министр посетил Турцию. В ходе визита он встретился с турецким министром иностранных дел Хаканом Фиданом и был принят президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...