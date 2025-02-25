Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Тегеран, пишут СМИ. Встречи на высоком уровне планируются с иранскими чиновниками для обсуждения ряда двусторонних вопросов.
«Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Иран», — сообщил ТАСС. Борт российского дипломата сел в аэропорту Тегерана.
В Иране он проведет переговоры с коллегой Аббасом Аракчи. Также у дипломата запланирован ряд встреч с официальными лицами страны. Видео с самолетом опубликовал telegram-канал «Сигнал».
Ранее министр посетил Турцию. В ходе визита он встретился с турецким министром иностранных дел Хаканом Фиданом и был принят президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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