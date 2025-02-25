В Москве в жилом здании произошел пожар, в результате которого были спасены восемь человек, включая троих детей и беременную женщину. Пожар начался примерно час назад в комнате консьержа многоэтажного дома на улице Академика Варги и быстро распространился на подъезд.
«Около часа назад в многоэтажке на улице Академика Варги загорелась комната консьержа. Огонь мгновенно перекинулся в подъезд», — сообщает SHOT. Экстренные службы оперативно прибыли на место и приступили к тушению огня, благодаря чему удалось избежать серьезных последствий для жителей. Среди спасенных были люди, находившиеся на верхних этажах, включая двенадцатый.
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