SHOT: восемь человек спасли во время мощного пожара в Москве. Видео

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МЧС спасли 8 человек из пожара в Москве
МЧС спасли 8 человек из пожара в Москве Фото:

В Москве в жилом здании произошел пожар, в результате которого были спасены восемь человек, включая троих детей и беременную женщину. Пожар начался примерно час назад в комнате консьержа многоэтажного дома на улице Академика Варги и быстро распространился на подъезд.

«Около часа назад в многоэтажке на улице Академика Варги загорелась комната консьержа. Огонь мгновенно перекинулся в подъезд», — сообщает SHOT. Экстренные службы оперативно прибыли на место и приступили к тушению огня, благодаря чему удалось избежать серьезных последствий для жителей. Среди спасенных были люди, находившиеся на верхних этажах, включая двенадцатый.

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В Москве в жилом здании произошел пожар, в результате которого были спасены восемь человек, включая троих детей и беременную женщину. Пожар начался примерно час назад в комнате консьержа многоэтажного дома на улице Академика Варги и быстро распространился на подъезд. «Около часа назад в многоэтажке на улице Академика Варги загорелась комната консьержа. Огонь мгновенно перекинулся в подъезд», — сообщает SHOT. Экстренные службы оперативно прибыли на место и приступили к тушению огня, благодаря чему удалось избежать серьезных последствий для жителей. Среди спасенных были люди, находившиеся на верхних этажах, включая двенадцатый.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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