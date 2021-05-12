12 мая 2021

Сетевой гигант предупредил о росте цен на важные продукты

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр. Курган, продуктовая корзина, растительное масло, магазин, тележка с продуктами, покупатель, продукты питания
«Лента» просит поставщиков социально значимых продуктов не повышать цены до конца сентября Фото:

В одной из крупнейших продуктовых сетей «Лента» заявили, что получают уведомления о повышении цен от производителей. При этом компания просит поставщиков социально значимых продуктов не повышать цены как минимум до конца сентября.

В «Ленте» пояснили, что уже получают уведомления о повышении цен от поставщиков и даже «находят их обоснованными». Чтобы не допустить существенного удорожания продуктов для потребителей, сеть «инвестирует в цену за счет собственной маржи», но для стабилизации ситуации требуются «совместные усилия с поставщиками», — пишет «Коммерсант». Также отмечается, что «Лента» предложила поставщикам продуктов первой необходимости, таких как мясо, рыба, масло, молоко, сахар, соль, чай, хлеб, крупы, макаронные изделия, картофель, воздержаться от повышения цен как минимум до конца третьего квартала.

Собеседник издания, среди поставщиков говорит, что часть компаний будет настаивать на пересмотре ценника, угрожая выводом товаров из ассортимента. По мнению старшего аналитика Газпромбанка Марата Ибрагимова, социально значимые продукты и так представлены с минимальной розничной наценкой.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, почему растут цены на социально важные продукты. По его словам, во всем виновата жадность ретейлеров и производителей, передает Nation News. Независимый экономист Антон Шабанов считает, что откат назад цен на продукты будет невозможен, пишет «Национальная служба новостей». По мнению вице-президента «Российского зернового союза» Александра Корбута, государству необходимо работать над повышением доходов граждан, чтобы россияне могли позволить себе все необходимые товары.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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