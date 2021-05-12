Сетевой гигант предупредил о росте цен на важные продукты

В одной из крупнейших продуктовых сетей «Лента» заявили, что получают уведомления о повышении цен от производителей. При этом компания просит поставщиков социально значимых продуктов не повышать цены как минимум до конца сентября.
В «Ленте» пояснили, что уже получают уведомления о повышении цен от поставщиков и даже «находят их обоснованными». Чтобы не допустить существенного удорожания продуктов для потребителей, сеть «инвестирует в цену за счет собственной маржи», но для стабилизации ситуации требуются «совместные усилия с поставщиками», — пишет
Собеседник издания, среди поставщиков говорит, что часть компаний будет настаивать на пересмотре ценника, угрожая выводом товаров из ассортимента. По мнению старшего аналитика Газпромбанка Марата Ибрагимова, социально значимые продукты и так представлены с минимальной розничной наценкой.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, почему растут цены на социально важные продукты. По его словам, во всем виновата жадность ретейлеров и производителей, передает Nation News. Независимый экономист Антон Шабанов считает, что откат назад цен на продукты будет невозможен, пишет «Национальная служба новостей». По мнению вице-президента «Российского зернового союза» Александра Корбута, государству необходимо работать над повышением доходов граждан, чтобы россияне могли позволить себе все необходимые товары.
Подписывайтесь на URA.RU в