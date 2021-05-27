Аналитики предупредили россиян о скором банковском кризисе

В России до 2022 года может начаться банковский кризис. Об этом предупредили аналитики Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
«Есть вероятность возникновения некоторых проблем в функционировании банков. Предпосылки есть, но перерастут они во что-то серьезное — неизвестно. В любом случае данный прогноз подразумевает не «конец света», а переход цитируют «Известия» руководителя направления анализа денежно-кредитной политики и банковского сектора ЦМАКП Олега Солнцева.
В ЦМАКП отметили, что под системным кризисом понимают ситуацию, когда доля проблемных активов в банковской системе превышает 10%. Согласно докладу, на риски возникновения кризиса указывает ряд индикаторов: сохранение безработицы на уровне выше докризисного и повышение реального курса рубля. Чтобы избежать кризиса, следует отложить повышение ставки и консолидацию бюджета, отметило Солнцев. Это простимулирует экономический рост.
Ранее сообщалось, что к кризису банков может привести резкое снижение ликвидности кредитных организаций, когда они не могут выполнять свои обязательства перед кредиторами и вкладчиками. Однако экономика РФ взяла курс на восстановление после пандемии, поэтому в 2021 году такой исход маловероятен. Как сообщает Банк России, за первый квартал у российских банков чистая прибыль составила 57 миллиардов рублей. Это на 9% больше, чем в 2020 году.
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