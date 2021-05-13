13 мая 2021

Аналитик назвал признаки нового банковского кризиса

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Российская экономика взяла курс на восстановление после пандемии Фото:
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Экономический кризис 2020

К кризису банков может привести резкое снижение ликвидности кредитных организаций, когда они не могут выполнять свои обязательства перед кредиторами и вкладчиками. Однако экономика РФ взяла курс на восстановление после пандемии, поэтому в 2021 году такой исход маловероятен, считает заведующий кафедрой прикладной экономики Технического университета УГМК Дмитрий Воронов.

«Сейчас, наоборот, наблюдается восстановительный рост экономики после пандемии, а также рост ключевой ставки Центробанка. Поэтому вероятность возникновения банковского кризиса в 2021 году крайне мала», — успокоил эксперт в разговоре с изданием «Прайм».

Если же есть опасения за собственные сбережения, аналитик рекомендует размещать их в банках, которые участвуют в системе страхования вкладов. В этом случае можно вернуть до 1,4 млн рублей. Другим надежным способом Воронов назвал покупку госблигаций: их доходность выше, чем по депозитам, а вероятность дефолта крайне мала, уточняет телеканал 360.

Как сообщает Банк России, за первый квартал у российских банков чистая прибыль составила 57 миллиардов рублей. Это на 9% больше, чем в 2020 году.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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