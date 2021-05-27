В Госдуме предложили ввести новые льготы для студентов

Предлагается ввести льготную налоговую ставку НДФЛ для работающих студентов. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Он отметил, что многие студенты вынуждены совмещать учебу и работу.
«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения льготной ставки НДФЛ 6% для граждан, оформленных по трудовому договору или по договору гражданско-правового характера, которые совмещают трудовую деятельность с обучением в среднеспециальных или высших учебных заведениях», — указано в тексте обращения Сухарева. Письмо отправили в Минобрнауки, сообщает RT.
Чаще эта категория населения работает в сфере торговли, услуг и общественного питания. Их оформляют по трудовому договору или договору гражданско-правого характера и платят каждый месяц подоходный налог по ставке 13%. Сухарев сообщил, что для самозанятых есть льготные налоговые ставки — 4-6%.
Ранее стало известно, что для самых высокооплачиваемых работников предлагается повысить налоги на доход до 45%, а для самых низкооплачиваемых отменить их. С такой инициативой выступили в Торгово-промышленной палате России. Аналитики считают, что недостаточно действующего сбора в размере 15% от годового дохода больше 5 млн рублей, пишут «Дни.ру».
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