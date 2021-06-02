02 июня 2021

Мишустин изменил правила ввоза лекарств в Россию

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие МБУ «Институт гражданской безопасности». Челябинск, лекарство, ампула
Новый порядок ввоза лекарств в РФ вступает 1 сентября Фото:

В России с 1 сентября изменится порядок ввоза лекарств в страну. Участники рынка смогут подавать заявления через портал госуслуг. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«С 1 сентября участники рынка смогут подавать заявления на получение разрешений на ввоз лекарств в Россию через единый портал госуслуг», — сообщается на сайте кабмина. Уточняется, что новый порядок не распространяется на ввоз наркотических средств и психотропных веществ.

Также согласно документу, на территорию ЕАЭС разрешается ввозить лекарства, внесенные в Единый реестр зарегистрированных лекарственных средств ЕАЭС или в соответствующий реестр страны-участницы Союза. Чтобы ввезти в Россию медикаменты, за исключением отдельных случаев, нужно заключение Минздрава, получить которое теперь можно будет на портале госуслуг. Разрешение будет размещаться в личном кабинете заявителя в течение пяти дней.

Ранее также Мишустин подписал постановление, согласно которому несетевые аптеки смогут торговать безрецептурными препаратами дистанционно с помощью маркетплейсов с 1 сентября. При онлайн-продаже цены на лекарства не должны быть выше тех, что установлены в самой аптеке.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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