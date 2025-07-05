Россиянка Екатерина Александрова пробилась во вторую неделю «Уимблдона»

Екатерина Александрова пробилась во вторую неделю турнира «Уимблдон»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Екатерина Александрова победила Зейнеп Сенмез с результатом 6:3, 7:6
Екатерина Александрова победила Зейнеп Сенмез с результатом 6:3, 7:6 Фото:

Россиянка Екатерина Александрова во второй раз в карьере вышла во вторую неделю «Уимблдона». В третьем круге она победила Зейнеп Сенмез с результатом 6:3, 7:6 (1).

Таким образом, Александрова второй раз в карьере сыграет во второй неделе «Уимблдона». Ранее ей это удавалось в 2023 году, когда она также дошла до четвертого раунда.

В текущем розыгрыше турнира Екатерина пока не проиграла ни одного сета. В следующем круге Александрова сыграет с Белиндой Бенчич.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россиянка Екатерина Александрова во второй раз в карьере вышла во вторую неделю «Уимблдона». В третьем круге она победила Зейнеп Сенмез с результатом 6:3, 7:6 (1). Таким образом, Александрова второй раз в карьере сыграет во второй неделе «Уимблдона». Ранее ей это удавалось в 2023 году, когда она также дошла до четвертого раунда. В текущем розыгрыше турнира Екатерина пока не проиграла ни одного сета. В следующем круге Александрова сыграет с Белиндой Бенчич.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...