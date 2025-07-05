Россиянка Екатерина Александрова пробилась во вторую неделю «Уимблдона»

Екатерина Александрова победила Зейнеп Сенмез с результатом 6:3, 7:6
Россиянка Екатерина Александрова во второй раз в карьере вышла во вторую неделю «Уимблдона». В третьем круге она победила Зейнеп Сенмез с результатом 6:3, 7:6 (1).
Таким образом, Александрова второй раз в карьере сыграет во второй неделе «Уимблдона». Ранее ей это удавалось в 2023 году, когда она также дошла до четвертого раунда.
В текущем розыгрыше турнира Екатерина пока не проиграла ни одного сета. В следующем круге Александрова сыграет с Белиндой Бенчич.
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