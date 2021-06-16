ГД обязала уточнять мнение подсудимых о закрытии уголовного дела

Подсудимый вправе отказаться прекращать уголовное дело против себя Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Подсудимый в России может выступать против прекращения уголовного дела против себя. Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем, окончательном чтении.

«В случае если новым уголовным законом устранены преступность и наказуемость деяния, то прекращение дела разрешается только с согласия обвиняемого», — указано в документе. Теперь если обвиняемый возразит против прекращения уголовного дела, судебное разбирательство будет продолжено в обычном порядке.

Ранее Минюст России разработал проект закона, который расширяет причины прекращения уголовных дел. В частности, дело о частном обвинении предлагают прекращать, если потерпевший не явился в суд без уважительной причины.