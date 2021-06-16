ГД обязала уточнять мнение подсудимых о закрытии уголовного дела

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Клипарт правосудие. Москва, молоток, судебное заседание, правосудие, суд, судебные слушания
Подсудимый вправе отказаться прекращать уголовное дело против себя Фото:

Подсудимый в России может выступать против прекращения уголовного дела против себя. Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем, окончательном чтении.

«В случае если новым уголовным законом устранены преступность и наказуемость деяния, то прекращение дела разрешается только с согласия обвиняемого», — указано в документе. Теперь если обвиняемый возразит против прекращения уголовного дела, судебное разбирательство будет продолжено в обычном порядке.

Ранее Минюст России разработал проект закона, который расширяет причины прекращения уголовных дел. В частности, дело о частном обвинении предлагают прекращать, если потерпевший не явился в суд без уважительной причины.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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