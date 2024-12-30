В Смоленской области объявили опасность атаки БПЛА

Анохин призвал жителей области не приближаться к обломкам БПЛА
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Смоленской области зафиксирована угроза возможной атаки с использованием беспилотников. Об этом рассказал глава региона Василий Анохин.
«Смоленская область — опасность БПЛА», — написал Анохин в своем telegram-канале. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие. Он также рекомендовал избегать открытых пространств.
Кроме того, не следует приближаться к найденным частям БПЛА. Об обнаруженных обломках необходимо сообщать в экстренные службы, заключил Анохин.
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