30 декабря 2024

В Смоленской области объявили опасность атаки БПЛА

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Анохин призвал жителей области не приближаться к обломкам БПЛА
Анохин призвал жителей области не приближаться к обломкам БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Смоленской области зафиксирована угроза возможной атаки с использованием беспилотников. Об этом рассказал глава региона Василий Анохин.

«Смоленская область — опасность БПЛА», — написал Анохин в своем telegram-канале. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие. Он также рекомендовал избегать открытых пространств.

Кроме того, не следует приближаться к найденным частям БПЛА. Об обнаруженных обломках необходимо сообщать в экстренные службы, заключил Анохин.

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В Смоленской области зафиксирована угроза возможной атаки с использованием беспилотников. Об этом рассказал глава региона Василий Анохин. «Смоленская область — опасность БПЛА», — написал Анохин в своем telegram-канале. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие. Он также рекомендовал избегать открытых пространств. Кроме того, не следует приближаться к найденным частям БПЛА. Об обнаруженных обломках необходимо сообщать в экстренные службы, заключил Анохин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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