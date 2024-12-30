30 декабря 2024

В Воронежской области жители массово отравились обедом

В Воронежской области 14 человек отравились, один из них находится в реанимации
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Один отравившийся находится в реанимации
Один отравившийся находится в реанимации Фото:

В понедельник в помещении для обедов Рамонского района Воронежской области произошло массовое отравление пищей, в результате которого пострадали 14 человек. По информации, предоставленной правительством региона, один из пострадавших был госпитализирован в реанимационное отделение.

«По предварительной информации... 14 человек были доставлены в медучреждения. 13 из них находятся в состоянии средней степени тяжести, один человек находится в реанимации в тяжёлом стабильном состоянии», — сообщило правительство Воронежской области. Его сообщение передало РИА Новости.

Ранее в Екатеринбурге массово отравились дети, проходящие лечение в больнице. Причиной, по информации Роспотребнадзора Свердловской области, стала антисанитария в пищеблока медучреждения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В понедельник в помещении для обедов Рамонского района Воронежской области произошло массовое отравление пищей, в результате которого пострадали 14 человек. По информации, предоставленной правительством региона, один из пострадавших был госпитализирован в реанимационное отделение. «По предварительной информации... 14 человек были доставлены в медучреждения. 13 из них находятся в состоянии средней степени тяжести, один человек находится в реанимации в тяжёлом стабильном состоянии», — сообщило правительство Воронежской области. Его сообщение передало РИА Новости. Ранее в Екатеринбурге массово отравились дети, проходящие лечение в больнице. Причиной, по информации Роспотребнадзора Свердловской области, стала антисанитария в пищеблока медучреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...