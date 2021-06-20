Пользователи боятся, что не смогут приобрести билеты на самолет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пользователи социальных сетей возмутились требованию Минтранса РФ продавать авиабилеты после предъявления сертификата о вакцинации. Россияне считают, что тех, кто не привился от COVID, могут ограничить в правах. К негодованию присоединилась журналистка, бывшая соведущая Владимира Соловьева Анна Шафран.

Ранее Минтранс направил российским авиакомпаниям письмо с требованием обеспечить на своих онлайн-площадках по продаже билетов возможность авторизовываться пассажирам по сертификату о вакцинации. Данный вопрос поручала проработать вице-премьер Татьяна Голикова.

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