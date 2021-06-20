В соцсетях взбесились из-за нового требования по продаже билетов. «Потом всех в тюрьмы и лагеря»

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Подготовка рейса авиакомпании Red Wings Екатеринбург-Саратов. Екатеринбург, комфорт, салон самолета, авиаперевозки, перевозка пассажиров, полет на самолете
Пользователи боятся, что не смогут приобрести билеты на самолет Фото:
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Коронавирус COVID-19

Пользователи социальных сетей возмутились требованию Минтранса РФ продавать авиабилеты после предъявления сертификата о вакцинации. Россияне считают, что тех, кто не привился от COVID, могут ограничить в правах. К негодованию присоединилась журналистка, бывшая соведущая Владимира Соловьева Анна Шафран.

Ранее Минтранс направил российским авиакомпаниям письмо с требованием обеспечить на своих онлайн-площадках по продаже билетов возможность авторизовываться пассажирам по сертификату о вакцинации. Данный вопрос поручала проработать вице-премьер Татьяна Голикова.

В соцсетях думают, что жизнь тех, кто отказался от вакцины может измениться
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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