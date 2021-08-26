Убитую в Тюмени девочку ее сестра опознавала по вещам

Сестре убитой девочки показали ее одежду и ключ, который ребенок всегда носил с собой (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

Старшая сестра девочки, найденной убитой в Тюмени, рассказала, как проходила процедура опознания. Интервью с тюменкой показали в эфире телешоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».

«На опознании я спросила, что мне будут показывать. Сказали: футболку, бриджики, трусики, тапочки. И ключик на желтой веревочке. Об этом никто не знал, она все время его носила с собой гулять. И когда это сказали, я поняла, что это она», — рассказала старшая сестра убитой в Тюмени школьницы, в ходе программы «Прямой эфир».

В студии шоу бабушка убитой девочки подтвердила, что на опознание останков внучки ее не приглашали. С силовиками общалась старшая сестра девочки. По словам девушки, тело ей не предъявили, так как оно было на экспертизе. URA.RU направило запрос в СК РФ.

Ранее агентство писало, что пропавшую в Тюмени школьницу нашли убитой 19 августа. Подозреваемый в преступлении задержан, и дал признательные показания.