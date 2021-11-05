05 ноября 2021

В Германии и Польше возмутились решением по «Северному потоку-2»

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, роспись, северный поток, дубровский борис
Экологи требуют остановить сертификацию «Северного потока-2» Фото:

В Германии требуют остановить сертификацию «Северного потока 2» в связи с «игнорированием» властями ФРГ польской позиции по вопросу трубопровода. Об этом заявил руководитель немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe Саша Мюллер-Креннерю

Ранее Минэкономики Германии заявило, что «Северный поток — 2» не ставит под угрозу газоснабжение как ФРГ, так и Евросоюза. Однако министерство при этом оставило без внимания позицию польского управления по регулированию энергетики, которое опасается, что «Газпром» якобы может «поставить под угрозу безопасность газоснабжения определенных государств-членов, регионов или даже всего ЕС».

«Федеральное правительство игнорирует обоснованные опасения наших соседей», — заявил Мюллер-Креннер, передает журнал Spiegel. По его мнению, «Северный поток 2» якобы ставит под угрозу энергетическую безопасность Европы и соблюдение климатических целей.

Строительство газопровода было завершено 10 сентября. Владимир Путин в ходе экономического форума «Валдай» не сказал точной даты запуска «СП-2». По словам президента, заполнение газом второй трубы завершится в середине декабря. После этого потребуется разрешение на поставку газа от немецкого регулятора.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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