Россия возобновляет авиасообщения с пятью странами

Россия с 1 декабря возобновляет авиасообщения с пятью странами: Бразилией, Монголией, Коста-Риковй, Бангладеш и Аргентиной.
«Россия с 1 декабря возобновляет авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Монголией, Коста-Рикой и Аргентиной», — сообщает сайт стопкоронавирус.рф. С начала зимы 2021 года возобновляются авиасообщения с Бангладеш по маршруту Москва — Дакка, с Монголией по маршрутам Москва — Улан-Батор, Улан-Удэ — Улан-Батор. Также на взаимной основе возобновляются авиаперелеты по маршрутам: Иркутск — Улан-Батор и Красноярск — Улан-Батор.
Помимо этого, россияне смогут летать в Бразилию по маршруту Москва — Рио-де-Жанейро; в Коста-Рику по маршруту Москва — Сан-Хосе. Также будут возобновлены авиасообщения с Аргентиной по маршруту Москва — Буэнос-Айрес.
С 21 декабря авиакомпания «Аэрофлот» начнет выполнять рейсы в Республику Куба. При себе будет необходимо иметь отрицательный тест на COVID на английском, арабском или французском языке, сделанный не ранее, чем за 72 часа до прилета.
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