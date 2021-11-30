30 ноября 2021

Россия возобновляет авиасообщения с пятью странами

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Аэропорт Шереметьево, терминал
В России возобновляются авиасообщения с Бразилией, Монголией, Коста-Рикой, Бангладеш и Аргентиной. Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Россия с 1 декабря возобновляет авиасообщения с пятью странами: Бразилией, Монголией, Коста-Риковй, Бангладеш и Аргентиной.

«Россия с 1 декабря возобновляет авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Монголией, Коста-Рикой и Аргентиной», — сообщает сайт стопкоронавирус.рф. С начала зимы 2021 года возобновляются авиасообщения с Бангладеш по маршруту Москва — Дакка, с Монголией по маршрутам Москва — Улан-Батор, Улан-Удэ — Улан-Батор. Также на взаимной основе возобновляются авиаперелеты по маршрутам: Иркутск — Улан-Батор и Красноярск — Улан-Батор.

Помимо этого, россияне смогут летать в Бразилию по маршруту Москва — Рио-де-Жанейро; в Коста-Рику по маршруту Москва — Сан-Хосе. Также будут возобновлены авиасообщения с Аргентиной по маршруту Москва — Буэнос-Айрес.

С 21 декабря авиакомпания «Аэрофлот» начнет выполнять рейсы в Республику Куба. При себе будет необходимо иметь отрицательный тест на COVID на английском, арабском или французском языке, сделанный не ранее, чем за 72 часа до прилета.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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