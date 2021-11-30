«Аэрофлот» возобновил рейсы на Кубу

«Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы в Гавану Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания «Аэрофлот» с 21 декабря начинает выполнять рейсы в Гавану (Республика Куба). Полеты будут осуществляться на воздушных судах Airbus A350.

«Полеты будут раз в неделю по вторникам и пятницам. Продажа билетов уже открыта на сайте», — сообщает пресс-служба авиакомпании.

Россияне могут въезжать на Кубу без всяких ограничений. Виза для прилета не нужна. При этом нужно иметь при себе отрицательный тест на COVID на английском, арабском или французском языке, сделанный не ранее, чем за 72 часа до прилета.

Ассоциация туроператоров (АТОР) сообщает, что горящих туров на Кубу в период новогодних праздников не будет. По оценке туроператоров, упрощение антиковидных протоколов для въезда на Кубу увеличило динамику продаж по направлению от 10 до 20%.

С 28 ноября Россия ограничит въезд иностранных граждан из девяти африканских стран и китайского Гонконга. Временное закрытие границ связано с распространением нового штамма коронавируса, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.