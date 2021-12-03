Задержанный ФСБ за госизмену оказался мошенником

03 декабря 2021 в 16:29 Размер текста - 17 +

Задержанный в России агент СБУ Украины промышлял мошенничеством Фото: Александр Мамаев © URA.RU Агент Службы безопасности Украины Кирилл Суслов, арестованный Лефортовским судом Москвы, промышлял организацией липовых аукционов. По некоторым данным, у Суслова порядка 40 млн рублей долга. В Лефортовском районном суде подтвердили, что Суслов был отправлен в СИЗО до 29 января 2022 года. «Выяснилось, что молодой мужчина ранее уже имел проблемы с законом. Так, в паблике одной из социальных сетей Суслову посвящен целый пост. В нем говорится, что Суслов является мошенником, который входит в доверие людей и просит в долг большую сумму денег», — передает MK.RU . Сотрудники Федеральной службы безопасности 3 декабря арестовали гражданина России по подозрению в государственной измене. Суслов арестован по статье 275 УК РФ («Государственная измена»), ему грозит до 20 лет лишения свободы, передает RT. В 2019 году источники из силовых ведомств рассказывали URA.RU, что силовики не могут задержать мошенника, который прикрывался фальшивыми «корочками» сотрудника ФСБ. Тогда считалось, что Суслов обманул на десятки миллионов рублей людей со всей России. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Агент Службы безопасности Украины Кирилл Суслов, арестованный Лефортовским судом Москвы, промышлял организацией липовых аукционов. По некоторым данным, у Суслова порядка 40 млн рублей долга. В Лефортовском районном суде подтвердили, что Суслов был отправлен в СИЗО до 29 января 2022 года. «Выяснилось, что молодой мужчина ранее уже имел проблемы с законом. Так, в паблике одной из социальных сетей Суслову посвящен целый пост. В нем говорится, что Суслов является мошенником, который входит в доверие людей и просит в долг большую сумму денег», — передает MK.RU. Сотрудники Федеральной службы безопасности 3 декабря арестовали гражданина России по подозрению в государственной измене. Суслов арестован по статье 275 УК РФ («Государственная измена»), ему грозит до 20 лет лишения свободы, передает RT. В 2019 году источники из силовых ведомств рассказывали URA.RU, что силовики не могут задержать мошенника, который прикрывался фальшивыми «корочками» сотрудника ФСБ. Тогда считалось, что Суслов обманул на десятки миллионов рублей людей со всей России.