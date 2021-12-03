ФСБ арестовала россиянина по делу о госизмене

Задержанный находится в Лефортовском суде Москвы
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Сотрудники Федеральной службы безопасности арестовали гражданина России по подозрению в государственной измене. Он находится под стражей в Лефортовском суде Москвы, сообщает ТАСС.
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Сотрудники Федеральной службы безопасности арестовали гражданина России по подозрению в государственной измене. Он находится под стражей в Лефортовском суде Москвы, сообщает ТАСС. Новость дополняется.