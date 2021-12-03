ФСБ арестовала россиянина по делу о госизмене

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В Басманном суде на оглашении меры пресечения Ишаеву. Москва, фсб, маски-шоу, задержанный, конвоирование осужденного, задержание
Задержанный находится в Лефортовском суде Москвы Фото:

Сотрудники Федеральной службы безопасности арестовали гражданина России по подозрению в государственной измене. Он находится под стражей в Лефортовском суде Москвы, сообщает ТАСС.

Новость дополняется.

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Сотрудники Федеральной службы безопасности арестовали гражданина России по подозрению в государственной измене. Он находится под стражей в Лефортовском суде Москвы, сообщает ТАСС. Новость дополняется.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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