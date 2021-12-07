Глава Роспотребнадзора получила новые полномочия из-за COVID

07 декабря 2021 в 21:11 Размер текста - 17 +

Анна Попова подписала новый приказ Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Глава Роспотребнадзора Анна Попова будет лично принимать решения о том, какие социально-значимые либо международные массовые мероприятия проводить на территории России. Приказ об этом размещен на официальном сайте ведомства. «Внести изменение в постановление главного государственного врача РФ в случаях проведения массовых мероприятий. Дополнить пунктом следующего содержания: в отдельных случаях, в том числе при подготовке и проведении международных, общероссийских, социально-значимых массовых мероприятий решение о возможности их проведения или увеличения численности участников принимается главным государственным санитарным врачом РФ или его заместителем», — отмечается в тексте документа. Поясняется, что постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования. Документ подписан Поповой. Ранее Роспотребнадзор запретил в ЯНАО все массовые мероприятия. Это связано с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Ведомство также сократило срок действия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус с 72 до 48 часов. Отбор проб у контактных лиц для лабораторного исследования производится в случае проявления симптомов COVID-19. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова будет лично принимать решения о том, какие социально-значимые либо международные массовые мероприятия проводить на территории России. Приказ об этом размещен на официальном сайте ведомства. «Внести изменение в постановление главного государственного врача РФ в случаях проведения массовых мероприятий. Дополнить пунктом следующего содержания: в отдельных случаях, в том числе при подготовке и проведении международных, общероссийских, социально-значимых массовых мероприятий решение о возможности их проведения или увеличения численности участников принимается главным государственным санитарным врачом РФ или его заместителем», — отмечается в тексте документа. Поясняется, что постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования. Документ подписан Поповой. Ранее Роспотребнадзор запретил в ЯНАО все массовые мероприятия. Это связано с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Ведомство также сократило срок действия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус с 72 до 48 часов. Отбор проб у контактных лиц для лабораторного исследования производится в случае проявления симптомов COVID-19.