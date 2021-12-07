Глава Роспотребнадзора получила новые полномочия из-за COVID

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Обстановка на посадочной полосе в аэропорту
Анна Попова подписала новый приказ Фото:
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Коронавирус COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова будет лично принимать решения о том, какие социально-значимые либо международные массовые мероприятия проводить на территории России. Приказ об этом размещен на официальном сайте ведомства.

«Внести изменение в постановление главного государственного врача РФ в случаях проведения массовых мероприятий. Дополнить пунктом следующего содержания: в отдельных случаях, в том числе при подготовке и проведении международных, общероссийских, социально-значимых массовых мероприятий решение о возможности их проведения или увеличения численности участников принимается главным государственным санитарным врачом РФ или его заместителем», — отмечается в тексте документа.

Поясняется, что постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования. Документ подписан Поповой.

Ранее Роспотребнадзор запретил в ЯНАО все массовые мероприятия. Это связано с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Ведомство также сократило срок действия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус с 72 до 48 часов. Отбор проб у контактных лиц для лабораторного исследования производится в случае проявления симптомов COVID-19.

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова будет лично принимать решения о том, какие социально-значимые либо международные массовые мероприятия проводить на территории России. Приказ об этом размещен на официальном сайте ведомства. «Внести изменение в постановление главного государственного врача РФ в случаях проведения массовых мероприятий. Дополнить пунктом следующего содержания: в отдельных случаях, в том числе при подготовке и проведении международных, общероссийских, социально-значимых массовых мероприятий решение о возможности их проведения или увеличения численности участников принимается главным государственным санитарным врачом РФ или его заместителем», — отмечается в тексте документа. Поясняется, что постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования. Документ подписан Поповой. Ранее Роспотребнадзор запретил в ЯНАО все массовые мероприятия. Это связано с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Ведомство также сократило срок действия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус с 72 до 48 часов. Отбор проб у контактных лиц для лабораторного исследования производится в случае проявления симптомов COVID-19.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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