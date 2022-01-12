«Госуслуги»: как вернуть деньги за лекарства

При оплате лекарств по назначению врача можно получить налоговый вычет и вернуть НДФЛ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

С купленных по назначенных врачом лекарств можно получить налоговый вычет и вернуть НДФЛ. «Госуслуги» рассказали, как правильно подать заявку и что делать, если врач не выписывает рецепт. Об этом «Госуслуги» сообщили в своем официальном telegram-канале.

«При оплате лекарств по назначению врача можно получить налоговый вычет и вернуть НДФЛ — налог на доходы физических лиц. Для подтверждения покупки понадобится рецепт и чеки из аптеки», — пишут «Госуслуги».

В своем сообщении они дали подробную инструкцию по оформлению рецепта:

Лекарства могут быть назначены налогоплательщику, его супругу, родителям или детям до 18 лет.

Рецепт должен быть оформлен по установленной форме — на бланке № 107-1/у, с подписью врача, его личной печатью и печатью медучреждения.

Бланк нужно оформлять даже на те препараты, которые можно купить без рецепта. Без него получить вычет нельзя.

Требование о штампе «Для налоговых органов, ИНН налогоплательщика» носит рекомендательный характер. Его отсутствие не является основанием для отказа в вычете.

Аптека может забрать рецепт, поэтому лучше просить отдельный бланк для вычета.

При назначении лекарств в стационаре рецепт можно заменить выпиской из истории болезни.

Также они рассказали, что делать в том случае, если врач отказывается выписывать рецепт. «Это его обязанность. Есть порядок, утвержденный Минздравом. Отказ в выдаче рецепта неправомерен — даже на йод, мазь для суставов или капли от насморка. Рецепт должен оформляться и при приеме на дому», — пишет пресс-служба портала. В случае отказа, можно пожаловаться руководителю медицинской организации, в страховую компанию или орган управления здравоохранением.

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