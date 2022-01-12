«Госуслуги»: как вернуть деньги за лекарства

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Клипарт
При оплате лекарств по назначению врача можно получить налоговый вычет и вернуть НДФЛ Фото:

С купленных по назначенных врачом лекарств можно получить налоговый вычет и вернуть НДФЛ. «Госуслуги» рассказали, как правильно подать заявку и что делать, если врач не выписывает рецепт. Об этом «Госуслуги» сообщили в своем официальном telegram-канале.

«При оплате лекарств по назначению врача можно получить налоговый вычет и вернуть НДФЛ — налог на доходы физических лиц. Для подтверждения покупки понадобится рецепт и чеки из аптеки», — пишут «Госуслуги».

В своем сообщении они дали подробную инструкцию по оформлению рецепта:

  • Лекарства могут быть назначены налогоплательщику, его супругу, родителям или детям до 18 лет.

Рецепт должен быть оформлен по установленной форме — на бланке № 107-1/у, с подписью врача, его личной печатью и печатью медучреждения.

  • Бланк нужно оформлять даже на те препараты, которые можно купить без рецепта. Без него получить вычет нельзя.

Требование о штампе «Для налоговых органов, ИНН налогоплательщика» носит рекомендательный характер. Его отсутствие не является основанием для отказа в вычете.

  • Аптека может забрать рецепт, поэтому лучше просить отдельный бланк для вычета.

При назначении лекарств в стационаре рецепт можно заменить выпиской из истории болезни.

Также они рассказали, что делать в том случае, если врач отказывается выписывать рецепт. «Это его обязанность. Есть порядок, утвержденный Минздравом. Отказ в выдаче рецепта неправомерен — даже на йод, мазь для суставов или капли от насморка. Рецепт должен оформляться и при приеме на дому», — пишет пресс-служба портала. В случае отказа, можно пожаловаться руководителю медицинской организации, в страховую компанию или орган управления здравоохранением.

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С купленных по назначенных врачом лекарств можно получить налоговый вычет и вернуть НДФЛ. «Госуслуги» рассказали, как правильно подать заявку и что делать, если врач не выписывает рецепт. Об этом «Госуслуги» сообщили в своем официальном telegram-канале. «При оплате лекарств по назначению врача можно получить налоговый вычет и вернуть НДФЛ — налог на доходы физических лиц. Для подтверждения покупки понадобится рецепт и чеки из аптеки», — пишут «Госуслуги». В своем сообщении они дали подробную инструкцию по оформлению рецепта: Рецепт должен быть оформлен по установленной форме — на бланке № 107-1/у, с подписью врача, его личной печатью и печатью медучреждения. Требование о штампе «Для налоговых органов, ИНН налогоплательщика» носит рекомендательный характер. Его отсутствие не является основанием для отказа в вычете. При назначении лекарств в стационаре рецепт можно заменить выпиской из истории болезни. Также они рассказали, что делать в том случае, если врач отказывается выписывать рецепт. «Это его обязанность. Есть порядок, утвержденный Минздравом. Отказ в выдаче рецепта неправомерен — даже на йод, мазь для суставов или капли от насморка. Рецепт должен оформляться и при приеме на дому», — пишет пресс-служба портала. В случае отказа, можно пожаловаться руководителю медицинской организации, в страховую компанию или орган управления здравоохранением.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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