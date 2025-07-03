Международные резервы России достигли исторического максимума

Согласно данным Центрального банка Российской Федерации, с 20 по 27 июня объем международных резервов страны увеличился на 0,1% и достиг отметки в 687,7 миллиарда долларов. Это стало новым рекордным значением.
«По состоянию на конец операционного дня 27 июня 2025 года международные резервы России составили 687,7 миллиарда долларов США, что на 0,5 миллиарда долларов США (или 0,1%) больше показателя недельной давности. Основным фактором роста стала положительная переоценка активов», — говорится в сообщении
Неделей ранее, по итогам 20 июня, объем международных резервов составлял 687,2 миллиарда долларов. Предыдущий исторический максимум был зафиксирован 9 мая текущего года на уровне 687,3 миллиарда долларов.
В течение прошлого года международные резервы Российской Федерации увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составили 609,1 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы России включают в себя высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении Центрального банка и правительства. В структуру резервов входят монетарное золото, специальные права заимствования (СДР), резервная позиция в Международном валютном фонде, а также валютные средства и другие резервные активы.
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