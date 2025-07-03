Варшава продолжит оказывать поддержку Украине, чтобы не допустить там прихода к власти сил, ориентированных на Россию. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, отметив, что любые попытки способствовать переориентации Киева на РФ угрожают польской нацбезопасности.
«Смена настроений в украинском обществе с ориентации на Варшаву и Вашингтон в сторону оглядки на Москву — сценарий гипотетический, но очень опасный [для Варшавы], победа пророссийского кандидата в президенты на Украине — это наихудший сценарий для Польши», — заявил Косиняк-Камыш в эфире первой программы радиостанции Polskie Radio. Он надеется, что избранный польский лидер Кароль Навроцкий пересмотрит свою позицию по украинскому вопросу.
Ранее оппозиционер Навроцкий сообщал, что не видит Киев членом ни НАТО, ни Евросоюза. Он также обвинял президента Украины Владимира Зеленского в неподобающем отношении к Варшаве. По данным издания Mysl Polska, подобный курс поддерживает и польское население.
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