В Петербурге отменили Главный военно-морской парад

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Официальных объявлений об отмене парада не появлялось (архивное фото)
Официальных объявлений об отмене парада не появлялось (архивное фото) Фото:

В Санкт-Петербурге отменили Главный военно-морской парад по соображениям безопасности. Об этом сообщил портал «Фонтанка». 

«В Петербурге отменен Главный военно-морской парад. В Неву и на Кронштадтский рейд не встанут корабли, не будет авиации», — сообщил портал, ссылаясь на свои источники. Там отметили, что парад был отменен в связи с мерами безопасности.

Несколько дней назад подготовка к Главному военно-морскому параду 2025 года, включая тренировки пеших расчетов на Сенатской площади, была прекращена. В программе Дня ВМФ сохранились возложение венков с участием официальных лиц и концерт на Дворцовой площади. Официальных заявлений о проведении или отмене парада пока не поступало.

В прошлом году президент России Владимир Путин принял парад 28 июля. В мероприятии были задействованы 20 надводных кораблей и катеров, подводная лодка и четыре парусных судна. Завершило парад прохождение маршем военнослужащих, курсантов военно-морских учебных заведений, передает «Национальная служба новостей».

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В Санкт-Петербурге отменили Главный военно-морской парад по соображениям безопасности. Об этом сообщил портал «Фонтанка».  «В Петербурге отменен Главный военно-морской парад. В Неву и на Кронштадтский рейд не встанут корабли, не будет авиации», — сообщил портал, ссылаясь на свои источники. Там отметили, что парад был отменен в связи с мерами безопасности. Несколько дней назад подготовка к Главному военно-морскому параду 2025 года, включая тренировки пеших расчетов на Сенатской площади, была прекращена. В программе Дня ВМФ сохранились возложение венков с участием официальных лиц и концерт на Дворцовой площади. Официальных заявлений о проведении или отмене парада пока не поступало. В прошлом году президент России Владимир Путин принял парад 28 июля. В мероприятии были задействованы 20 надводных кораблей и катеров, подводная лодка и четыре парусных судна. Завершило парад прохождение маршем военнослужащих, курсантов военно-морских учебных заведений, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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