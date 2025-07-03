В Петербурге отменили Главный военно-морской парад

В Санкт-Петербурге отменили Главный военно-морской парад по соображениям безопасности. Об этом сообщил портал «Фонтанка».
«В Петербурге отменен Главный военно-морской парад. В Неву и на Кронштадтский рейд не встанут корабли, не будет авиации», — сообщил портал, ссылаясь на свои источники. Там отметили, что парад был отменен в связи с мерами безопасности.
Несколько дней назад подготовка к Главному военно-морскому параду 2025 года, включая тренировки пеших расчетов на Сенатской площади, была прекращена. В программе Дня ВМФ сохранились возложение венков с участием официальных лиц и концерт на Дворцовой площади. Официальных заявлений о проведении или отмене парада пока не поступало.
В прошлом году президент России Владимир Путин принял парад 28 июля. В мероприятии были задействованы 20 надводных кораблей и катеров, подводная лодка и четыре парусных судна. Завершило парад прохождение маршем военнослужащих, курсантов военно-морских учебных заведений, передает «Национальная служба новостей».
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