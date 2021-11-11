Украина обвинила Россию в кибератаках со стороны сотрудников ФСБ

Восемь бывших представителей Службы безопасности Украины (СБУ) в Крыму, ныне «офицеров Федеральной службы Безопасности России» причастны к совершению хакерских атак на государственные органы. Так считают сотрудники Генеральной прокуратуры Украины.
«Под процессуальным руководством прокуроров офиса генерального прокурора заочно сообщено о подозрении восьми бывших сотрудников Службы безопасности Украины — ныне офицеров ФСБ РФ в совершении государственной измены», — говорится в сообщении, пишет ТАСС.
По словам государственных служащих, участники совершали хакерские «набеги» на учреждения, занимающиеся экономической и правоохранительной системами Украины. По их информации, атаки осуществлялись в интересах России.
Российские хакеры в последние месяцы 2021 года якобы пытались проникнуть в правительственные сети США и Европы, пишет RT. По словам аналитиков в сфере кибербезопасности, злоумышленники занимались политическими и внешнеполитическими вопросами.
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