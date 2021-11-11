11 ноября 2021

Украина обвинила Россию в кибератаках со стороны сотрудников ФСБ

© Служба новостей «URA.RU»
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Украинские власти подозревают российских сотрудников ФСБ в совершении хакерских атак Фото:

Восемь бывших представителей Службы безопасности Украины (СБУ) в Крыму, ныне «офицеров Федеральной службы Безопасности России» причастны к совершению хакерских атак на государственные органы. Так считают сотрудники Генеральной прокуратуры Украины.

«Под процессуальным руководством прокуроров офиса генерального прокурора заочно сообщено о подозрении восьми бывших сотрудников Службы безопасности Украины — ныне офицеров ФСБ РФ в совершении государственной измены», — говорится в сообщении, пишет ТАСС.

По словам государственных служащих, участники совершали хакерские «набеги» на учреждения, занимающиеся экономической и правоохранительной системами Украины. По их информации, атаки осуществлялись в интересах России.

Российские хакеры в последние месяцы 2021 года якобы пытались проникнуть в правительственные сети США и Европы, пишет RT. По словам аналитиков в сфере кибербезопасности, злоумышленники занимались политическими и внешнеполитическими вопросами.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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