Вирусолог Щелканов: новые штаммы COVID будут более заразными

Вакцинация по-прежнему остается лучшей защитой от коронавируса Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Заразность новых штаммов коронавируса значительно вырастет, и свойства «Омикрона» — тому подтверждение. Об этом заявил директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора, заведующий кафедрой эпидемиологии Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.

«Чем больше будет мутаций [у коронавируса], тем … выше вероятность, что вирус будет более контагиозен, то есть заразен. Поскольку любому паразиту невыгодно убивать хозяина», — заявил Щелканов в беседе с РИА «Новости».

По его словам, новые штаммы коронавируса будут сильнее поражать верхние дыхательные пути. Это не говорит о том, что коронавирус станет менее опасен, поэтому вакцинация остается лучшим способом предотвратить как само заболевание, так и его тяжелое течение.

Согласно данным университета Хопкинса, на утро 5 февраля в мире от коронавируса скончались 5 724 794 человека. Заразились инфекцией 390 673 177 человек. Наиболее сложная ситуация складывается в США, где зарегистрировано 901 388 погибших за все время пандемии. Россия находится на четвертом месте по заболеваемости: с начала пандемии коронавирусом заразились 12 257 664 человек, погибли от инфекции 327 310.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU заявил, что волна «Омикрона» в России пройдет в два раза быстрее, то есть продлится не четыре, а два месяца. По словам иммунолога, волна «Омикрона» в России должна пройти плавно, без повторных пиков.

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