Участники марафона «Знание» раскрыли главный секрет Путина

Участники просветительского марафона «Знание» раскрыли главный секрет президента Владимира Путина. Более того, после встречи с главой государства 30 апреля в Музее Победы некоторые из ребят признались, что их доверие президенту еще больше выросло. И все это — после разговора об истории Великой Отечественной войны и ее уроках.
«[День Победы] это особый день для нашего народа, практически для каждой российской семьи. В советское время про этот праздник говорили часто словами из песни: праздник со слезами на глазах. Это триумф нашего народа. Может быть, и в первую очередь российского народа, потому что если посмотреть по количеству потерь, потери РСФСР составили около 70 процентов», — рассказал ребятам Путин.
Тем не менее, президент подчеркнул, что вклад в Победу внесли все народы Советского Союза — «никто себя не жалел». По словам Путина, те, что защитил страну в 1940-х, делают это и сейчас. «Память об их подвиге составляет одно из сутевых начал всего нашего многонационального народа.
Это в значительной степени и есть Россия, потому что историческая память о том, что было в прошлом, что есть сейчас, настраивает нас на то, что может и должно быть в будущем. Важно правильно и искренне, пронзительно донести всю информацию», — сказал глава государства.
Один из источников донесения правды о войне — кинематограф. Путин вместе с участниками встречи посмотрел отрывок из фильма «В списках не значился», который 1 мая выходит в прокат. В основу картины легла одноименная повесть Бориса Васильева.
Ребята поделились с президентом своими патриотическими проектами. Проект Виктории Агаповой рассказывает о женщинах-героях СССР. Рифат Ахметзянов помогает людям находить информацию о пропавших без вести родных в годы Великой Отечественной войны. 20-летняя Полина Домнина помогала раненым бойцам в госпитале Луганска. Дарья Дмитриева в свои 18 лет читает лекции по военной истории для школьников в Петергофе. У этих ребят и у других участников разговора с Путиным своя семейная история — у каждого есть свой герой-победитель.
По словам Путина, «связь поколений имеет принципиальное значение». Он и сам многое о войне узнал от своей мамы.
«Очень важно, когда в семье от одного поколения к другому передается информация... Мне моя мама рассказывала немного очень о некоторых эпизодах времен войны», — заявил Путин.
Понимает это и 17-летний Михаил Доманин из Челябинска. Он со второго класса увлечен историей и уже стал лектором. В своем юном возрасте он успел даже профессионально подискутировать о современных тенденциях в истории с помощником президента Владимиром Мединским. По словам Миши, он внимательно следит за работой президента, и такие «живые» встречи позволяют ему лучше понять Путина и его решения. «Я лучше представляю себе, что это за человек. Слышу, на какие моменты он делает акценты, и вижу ход его мыслей. Мне сразу понятно, как мы будем развиваться дальше. Чем больше я общаюсь с Путиным, тем больше мне хочется доверять ему», — отметил Михаил.
Москвич Егор Назаров, юнкор главного штаба «Юнармии», в свои 12 лет понимает, для чего нужно изучать историю. «Страна, забывшая прошлое, не имеет будущего. Если мы не будем помнить нашу историю, мы будем наступать на одни и те же грабли. Если мы будем помнить историю, помнить наши победы, поражения, ошибки и наши триумфы, у нашей страны и у всего человечества будет будущее», — убежден Егор.
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