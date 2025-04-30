«Боженька спас»: Бледанс рассказала о вырезанном из эфира опасном моменте «Маски»

Эвелина Бледанс оказалась одной из участниц завершившегося сезона «Маски». Актриса, выступавшая в образе Страусильды, не скрывает: участие в проекте ей далось очень непросто. На шоу у нее начались проблемы со здоровьем, а однажды съемки и вовсе едва не закончились трагедией. Об этом моменте, который не попал в эфир программы, Бледанс рассказала корреспонденту URA.RU.
«Когда ты выступаешь в костюме Огурца, это легко, — говорит Бледанс. — Ты просто стоишь в коконе и поешь! А у меня была тяжеленная маска, плюс еще и очень нестабильная. Она перевешивала то в одну, то в другую сторону. Первое время я думала только о том, как бы удержать равновесие. Плюс ко всему, у меня же были лапы… Я все время наступала на когти. Однажды это чуть не закончилось трагедией. К сожалению, этот момент не попал в эфир. Я прошла мимо подиума, наступила на когти и полетела вперед. Каким чудом мне удалось удержать свое тело, чтобы всей это махиной не рухнуть, до сих пор не могу понять. Переломалась бы вся, если бы вообще осталась жива! До сих пор, как вспоминаю этот момент, меня бросает в жар. Я считаю, что меня Боженька спас! Значит, я еще нужна на этой земле целой и невредимой, чтобы работать зрителей своим талантом, изяществом и красотой!»
Несмотря на это недоразумение, артистка довольна своим персонажем. Да, ее Страусильда не стала победителем проекта, но зато завоевала сердца зрителей.
«Официально, моя Страусильда — финалист „Маски“, — говорит Эвелина. — По версии всех членов жюри и, конечно, зрителей, именно она — главный „краш“ этого сезона. Столько эпитетов я получила за этот проект, что невообразимо даже себе представить! Не спрашивайте, почему Страусильде не удалось победить. Я — победитель! И с этим согласны миллионы зрителей, которые наблюдали за проектом!»
Артистка признается, что маску Страусильды она выбрала сама. Перед началом шоу ей предложили несколько вариантов. Бледанс, когда увидела Страуса, сразу решила: она будет выступать именно в этом образе.
«Я посчитала, что моя Страусильда будет самой красивой, — заявила артистка. — Знаете, я давно дружу с Запашными, с Никулиными — с представителями наших цирковых династий. Часто бываю на их тусовках. Вы можете представить цирк без клоуна? Нет! Так и нынешний сезон „Маски“ без Страусильды представить нельзя! Она, безусловно, должна быть в тройке финалистов. Но судьба сложилась иначе, карты легли немного не так… Но я все равно довольна. Бледанс открыла в образе Страусильды „Маску“ в Кремле, получила шквал аплодисментов и задала тон всему финалу! Это было что-то невероятное!»
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