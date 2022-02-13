Певец Трофим призвал отказаться от общения в сети. «Иначе попадем в цифровое рабство»

14 февраля 2022 в 09:00 Размер текста - 17 +

Из-за виртуального общения люди не могут встретить свою любовь, считает Трофим Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Виртуальное общение может привести к цифровому рабству и разрушить человеческие связи. Поэтому людям нужно отказаться от переписок и вернуться к нормальному человеческому общению. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился автор-исполнитель Сергей Трофимов, более известный, как Трофим. «В наши дни, когда все общаются в основном по интернету, очень сложно в реальности найти человека, который был бы тебе близок, с которым бы ты хотел связать всю свою жизнь. Наше сознание оказалось не готово к научно-техническому прогрессу и нам нужно возвращаться обратно к гуманизму, к простым человеческим ценностям, иначе мы просто попадем в цифровое рабство, и от нас, как от людей, ничего не останется», — объяснил Трофим. Музыкант подчеркнул, что суть истинной человеческой любви заключается в постоянной работе над отношениями. «Я считаю, что любовь — это такая вещь, которую нужно доказывать не то, что ежедневно, ежечасно, ежеминутно, а каждый миг. В это понятие входит и обожание, и поиски компромиссов, и ответственность за судьбу своего человека, и за свою судьбу. То есть это такая серьезная вещь», — добавил Трофим. День святого Валентина во многих странах мира отмечается 14 февраля. В России и странах постсоветского пространства праздник появился в начале 90-х годов 20 века. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Виртуальное общение может привести к цифровому рабству и разрушить человеческие связи. Поэтому людям нужно отказаться от переписок и вернуться к нормальному человеческому общению. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился автор-исполнитель Сергей Трофимов, более известный, как Трофим. «В наши дни, когда все общаются в основном по интернету, очень сложно в реальности найти человека, который был бы тебе близок, с которым бы ты хотел связать всю свою жизнь. Наше сознание оказалось не готово к научно-техническому прогрессу и нам нужно возвращаться обратно к гуманизму, к простым человеческим ценностям, иначе мы просто попадем в цифровое рабство, и от нас, как от людей, ничего не останется», — объяснил Трофим. Музыкант подчеркнул, что суть истинной человеческой любви заключается в постоянной работе над отношениями. «Я считаю, что любовь — это такая вещь, которую нужно доказывать не то, что ежедневно, ежечасно, ежеминутно, а каждый миг. В это понятие входит и обожание, и поиски компромиссов, и ответственность за судьбу своего человека, и за свою судьбу. То есть это такая серьезная вещь», — добавил Трофим. День святого Валентина во многих странах мира отмечается 14 февраля. В России и странах постсоветского пространства праздник появился в начале 90-х годов 20 века.