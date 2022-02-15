Лавров объяснил, как предотвратить новую войну в Донбассе

15 февраля 2022 в 16:26 Размер текста - 17 +

Россия ожидает, что спецмонитринговая миссия ОБСЕ будет взаимодействовать с ДНР и ЛНР для выполнения Минских соглашений, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Москва и ОБСЕ подтвердили безальтернативность минских соглашений в решении конфликта на востоке Украины. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи с министром иностранных дел Польши, председателем ОБСЕ Збигневом Рау. Руководитель дипломатического ведомства РФ отметил, что сейчас необходимо обеспечить диалог Киева с ДНР и ЛНР. «Мы подтвердили безальтернативность полного и последовательного выполнения минского комплекса мер. Рассчитываем, что действующее председательство [ОБСЕ] будет содействовать движению в этом направлении — как можно более скорому и ответственному», — сообщил Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на сайте ТАСС. Глава МИД РФ подчеркнул, что сейчас главным является обеспечение прямого диалога Киева с Донбассом. Он также сообщил, что Москва ожидает от руководства спецмониторинговой миссии ОБСЕ конструктивного взаимодействия с Донецкой и Луганской самопровозглашенными республиками. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев официально отказывается от выполнения Минских соглашений. После МИД Украины выпустил заявление, что руководство страны не намерено вести прямые переговоры с Донбассом. Министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Киев считает Москву одной из сторон конфликта. Украина готова вести переговоры в Нормандском формате только с участием российской стороны, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Москва и ОБСЕ подтвердили безальтернативность минских соглашений в решении конфликта на востоке Украины. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи с министром иностранных дел Польши, председателем ОБСЕ Збигневом Рау. Руководитель дипломатического ведомства РФ отметил, что сейчас необходимо обеспечить диалог Киева с ДНР и ЛНР. «Мы подтвердили безальтернативность полного и последовательного выполнения минского комплекса мер. Рассчитываем, что действующее председательство [ОБСЕ] будет содействовать движению в этом направлении — как можно более скорому и ответственному», — сообщил Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на сайте ТАСС. Глава МИД РФ подчеркнул, что сейчас главным является обеспечение прямого диалога Киева с Донбассом. Он также сообщил, что Москва ожидает от руководства спецмониторинговой миссии ОБСЕ конструктивного взаимодействия с Донецкой и Луганской самопровозглашенными республиками. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев официально отказывается от выполнения Минских соглашений. После МИД Украины выпустил заявление, что руководство страны не намерено вести прямые переговоры с Донбассом. Министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Киев считает Москву одной из сторон конфликта. Украина готова вести переговоры в Нормандском формате только с участием российской стороны, передает RT.