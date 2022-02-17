Блинкен: США полегчает, если РФ не нападет на Украину

17 февраля 2022 в 22:50 Размер текста - 17 +

Энтони Блинкен заявил, что если прогнозы не оправдаются, США примут критику от кого угодно Фото: Официальный сайт президента Украины © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Если прогноз США о якобы нападении России на Украину не оправдается, американские власти воспримут эти новости с радостью. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Если Россия не вторгнется на Украину, мы воспримем это с облегчением. Это будет означать, что Россия изменила курс, и наши прогнозы оказались неверными», — отметил он на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, трансляция велась на официальном сайте организации. Блинкен также отметил, что «ненападение» на Украину — более предпочтительный вариант. И в этом случае США «примут критику от кого угодно». Иностранные СМИ со ссылкой на полученные от инсайдеров разведданные неоднократно заявляли, что Россия предпримет попытку «вторжения» на Украину 16 февраля. В частности, по информации The Sun, военные действия должны были начаться в 03:00 часа по киевскому времени. По версии спецслужб США, «атаке» Москвы предшествует массированный ракетный удар. После того, как «нападения» на Украину не состоялось, официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что в США никогда не называли точных сроков начала предположительной военной операции России. Заседание посвящено выполнению Минских соглашений из-за конфликта на востоке Украины. Обсуждение проходит на фоне беспрецедентной информационной кампании о «военном вторжении» России на Украину. Сами соглашения были подписаны в феврале 2015 года при участии лидеров «нормандской четверки» (Россия, Франция, ФРГ и Украина). Документ предусматривает прекращение обстрелов, амнистию участников, возобновление экономических связей и конституционную реформу на Украине для предоставления особого статуса районам Донецкой и Луганской областей. Однако с момента подписания Киев отказывается от диалога с ДНР и ЛНР. Украинские власти выступают против особого статуса Донбасса и требуют передать его под контроль Киева, обвиняя Россию в якобы участии в происходящем в республиках. Согласно документу, сторонами конфликта названы Киев, Донецк и Луганск. Россия вместе с ОБСЕ играет роль посредника в Контактной группе, а вместе с Берлином и Парижем формулирует рекомендации сторонам конфликта и следит за их выполнением, подчеркнули ранее в МИД РФ. Ситуация, складывающаяся в Донбассе, напоминает геноцид, ранее неоднократно заявлял президент России Владимир Путин. В частности, в декабре прошлого года на заседании президентского Совета по правам человека он заявил, что русофобия — это первый шаг к геноциду, что хорошо заметно в Донбассе. О том, что западные страны намеренно закрывают глаза на геноцид русскоязычного населения на Украине, заявлял и глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник. Он подчеркнул, что на протяжении 30 лет под кураторством западных стран на Украине происходит искажение истории и героизация фашизма. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Если прогноз США о якобы нападении России на Украину не оправдается, американские власти воспримут эти новости с радостью. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Если Россия не вторгнется на Украину, мы воспримем это с облегчением. Это будет означать, что Россия изменила курс, и наши прогнозы оказались неверными», — отметил он на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, трансляция велась на официальном сайте организации. Блинкен также отметил, что «ненападение» на Украину — более предпочтительный вариант. И в этом случае США «примут критику от кого угодно». Иностранные СМИ со ссылкой на полученные от инсайдеров разведданные неоднократно заявляли, что Россия предпримет попытку «вторжения» на Украину 16 февраля. В частности, по информации The Sun, военные действия должны были начаться в 03:00 часа по киевскому времени. По версии спецслужб США, «атаке» Москвы предшествует массированный ракетный удар. После того, как «нападения» на Украину не состоялось, официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что в США никогда не называли точных сроков начала предположительной военной операции России. Заседание посвящено выполнению Минских соглашений из-за конфликта на востоке Украины. Обсуждение проходит на фоне беспрецедентной информационной кампании о «военном вторжении» России на Украину. Сами соглашения были подписаны в феврале 2015 года при участии лидеров «нормандской четверки» (Россия, Франция, ФРГ и Украина). Документ предусматривает прекращение обстрелов, амнистию участников, возобновление экономических связей и конституционную реформу на Украине для предоставления особого статуса районам Донецкой и Луганской областей. Однако с момента подписания Киев отказывается от диалога с ДНР и ЛНР. Украинские власти выступают против особого статуса Донбасса и требуют передать его под контроль Киева, обвиняя Россию в якобы участии в происходящем в республиках. Согласно документу, сторонами конфликта названы Киев, Донецк и Луганск. Россия вместе с ОБСЕ играет роль посредника в Контактной группе, а вместе с Берлином и Парижем формулирует рекомендации сторонам конфликта и следит за их выполнением, подчеркнули ранее в МИД РФ. Ситуация, складывающаяся в Донбассе, напоминает геноцид, ранее неоднократно заявлял президент России Владимир Путин. В частности, в декабре прошлого года на заседании президентского Совета по правам человека он заявил, что русофобия — это первый шаг к геноциду, что хорошо заметно в Донбассе. О том, что западные страны намеренно закрывают глаза на геноцид русскоязычного населения на Украине, заявлял и глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник. Он подчеркнул, что на протяжении 30 лет под кураторством западных стран на Украине происходит искажение истории и героизация фашизма.